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    • Yaşam
    • 22.05.2020 Gazete
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    'da korkunç olay! Yengtesi ve oğlunun boğazını kesti...

    'da olduğu öğrenilen 27 yaşındaki önceki gece, yengesi (36) ve 7 yaşındaki oğlu 'ın boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamadı. Katil zanlısı evinin yakınlarında gözaltına alındı. Adliyeye sevk dilen Delibaş, "Pişmanım. Oğlum Ali acı çekiyordu öldürdüm. Acı çekmemesi için yaptım. Anne acısı çekiyordu" sözlerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Anne acısı çekiyordu!
    Adıyaman'da olduğu öğrenilen 27 yaşındaki önceki gece, yengesi (36) ve 7 yaşındaki oğlu 'ın boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamadı. Katil zanlısı evinin yakınlarında gözaltına alındı. Adliyeye sevk dilen Delibaş, "Pişmanım. Oğlum Ali acı çekiyordu öldürdüm. Acı çekmemesi için yaptım. Anne acısı çekiyordu" sözlerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



    Henüz 7 yaşında olan Ali Delibaş, annesi tarafından hunharca öldürüldü.
    Haberler Yaşam Adıyaman'da korkunç olay! Yengtesi ve oğlunun boğazını kesti...
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