Adıyaman'da bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zeynep Delibaş önceki gece, yengesi Sultan Cengiz (36) ve 7 yaşındaki oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamadı. Katil zanlısı evinin yakınlarında gözaltına alındı. Adliyeye sevk dilen Delibaş, "Pişmanım. Oğlum Ali acı çekiyordu öldürdüm. Acı çekmemesi için yaptım. Anne acısı çekiyordu" sözlerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Henüz 7 yaşında olan Ali Delibaş, annesi tarafından hunharca öldürüldü.
Henüz 7 yaşında olan Ali Delibaş, annesi tarafından hunharca öldürüldü.