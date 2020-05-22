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    • Yaşam
    • 22.05.2020 Gazete
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    Salihli'de 17 yaşındaki Ceren'e sır infaz!

    Salihli'de arkadaşı ile bir benzin istasyonuna giden 17 yaşındaki , motosikletli ve maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Ceren’e sır infaz
    Manisa Salihli'de 17 yaşındaki arkadaşının kullandığı otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Arkadaşı burada otomobilini yıkadığı sırada, Kultaş cep telefonunda konuştuğu biriyle tartışmaya başladı. Kultaş telefonunu kapattıktan bir süre sonra, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet istasyona geldi. Şahıs pompalı tüfekle a ateş açtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kız, kurtarılamadı. Kultaş'ın yanındaki arkadaşının ise saldırıdan sonra kaçtığı öğrenildi. Polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



    Ekipler olay yerinde delil topladı.
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