Manisa Salihli'de 17 yaşındaki Ceren Kultaş arkadaşının kullandığı otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Arkadaşı burada otomobilini yıkadığı sırada, Kultaş cep telefonunda konuştuğu biriyle tartışmaya başladı. Kultaş telefonunu kapattıktan bir süre sonra, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet istasyona geldi. Şahıs pompalı tüfekle genç kıza ateş açtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kız, kurtarılamadı. Kultaş'ın yanındaki arkadaşının ise saldırıdan sonra kaçtığı öğrenildi. Polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Ekipler olay yerinde delil topladı.
Ekipler olay yerinde delil topladı.