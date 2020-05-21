Yüreğine sağlık! 3 aylık maaşını su kuyusu için bağışladı
Zonguldak'ta 65 yaşındaki Durdu Sivri, 10 yıldır hayalini kurduğu su kuyusunu açtırmak için üç aylık maaşını bağışladı. 5 bin lirayla Somali'ye su kuyusu açılacağı vurgulandı. Yaşlı kadın, "Çok mutluyum" ifadesini kullandı.
Zonguldak'ta 65 yaşındaki Durdu Sivri, 10 yıldır hayalini kurduğu su kuyusunu açtırmak için üç aylık maaşını bağışladı. 5 bin lirayla Somali'ye su kuyusu açılacağı vurgulandı. Yaşlı kadın, "Çok mutluyum" ifadesini kullandı.