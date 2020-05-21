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    • Yaşam
    • 21.05.2020 Gazete
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    Yüreğine sağlık! 3 aylık maaşını su kuyusu için bağışladı

    'ta 65 yaşındaki , 10 yıldır hayalini kurduğu su kuyusunu açtırmak için üç aylık maaşını bağışladı. 5 bin lirayla 'ye su kuyusu açılacağı vurgulandı. , "Çok mutluyum" ifadesini kullandı.

    Yüreğine sağlık
    Zonguldak'ta 65 yaşındaki , 10 yıldır hayalini kurduğu su kuyusunu açtırmak için üç aylık maaşını bağışladı. 5 bin lirayla 'ye su kuyusu açılacağı vurgulandı. , "Çok mutluyum" ifadesini kullandı.
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