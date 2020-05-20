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    • 20.05.2020 18:11
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    • 20.05.2020 18:11
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    'da yaşlı bir adam 33 kişiye bulaştırdı!

    ’un Oltu ilçesinde yaşayan yaşlı adam aniden rahatsızlanınca testi yapıldı. Yaşlı adamın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu 33 kişi daha pozitif çıkınca, mahalle karantinaya alındı.

    Yaşlı bir adam 33 kişiye koronavirüs bulaştırdı!

    'da yaşayan bir kişi, Oltu ilçesindeki İğdeli Mahallesi'ne gitti.

    Hastalanan yaşlı adama, götürüldüğü hastanede testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından mahalleliye de test yapıldı.

    33 KİŞİYE BULAŞTIRDI
    Yapılan testlerde, yaşlı adama teması olan 33 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Bunun üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

    14 GÜNLÜK KARANTİNA
    Oltu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda İğdeli Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta başlamak üzere 14 günlük karantina uygulanacağı aktarılırken, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı.

    TEMAS EDENLERE UYARI
    Son günlerde mahalle sakinleriyle temas eden vatandaşlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri konusunda uyarıldı.

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