



Söylenen söz doğru olmalı. Hz Peygamber çocuğuna seslenen bir kadını duyar. Kadın çocuğuna şöyle diyordu: "Buraya gel, sana bir şey vereceğim." Hz Peygamber (sav) "Ne vereceksin" diye sorar. Kadın "hurma" cevabını verir. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle cevap verir: "Eğer çocuğu çağırıp da kandırsaydın, bir şey vereceğim deyip de vermeseydin bu söz senin amel defterine yalan olarak yazılacaktı." (Ebu Davud Edep 79)



Anne ile çocuk arasındaki diyaloglarda bile doğruluktan ayrılmamayı emrettiğine göre Hz Peygamber (sav) "Şakadan da olsa her yalan söz aleyhte yazılan bir günahtır" buyurmuşlardır. Hâlbuki bizim günaha karşı iştahlı olmamamız gerekir. Hz Peygamberin yanına biri gelir ve şöyle sorar: "Ey Allahın Resulü! Müslüman içki içebilir mi? Hz Peygamber (sav), "İçebilir" (yanılabilir, günaha girmiş olabilir) der. "Müslüman hırsızlık yapabilir mi" diye sorar. Peygamberimiz (sav), "Yapabilir" der. "Müslüman zina yapabilir mi" diye sorar. Efendimiz "Evet yapabilir" buyu- rur. Bunun üzerine adam sorar, "Peki, yalan söy- ler mi" der. İşte o anda sırtını dayamış olan Hz Peygamber doğrulur ve hiddetle şu cevabı verir, "Hayır! Müs- lüman yalan söyle- mez" buyurur. Yalan söylemeyi zina kadar, içki kadar, hırsızlık kadar ağır sayıyor peygamberimiz. Zira yalan, temel disiplini "doğruluk üzerine kurulan" peygamberlik müessesesinin bütün ilkeleriyle çatışır. Onun için "Asla" der.