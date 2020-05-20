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    • Yaşam
    • 20.05.2020 13:44
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    • 20.05.2020 13:44
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    Son dakika: 'da fabrika ı!

    Son dakika haberleri... 'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

    Ankara'da fabrika yangını!
    , Sincan ilçesinde Anadolu 'nde faaliyet gösteren tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler, iftaiyeye haber verdi.

    Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.
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