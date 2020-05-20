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    • Yaşam
    • 20.05.2020 13:51
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    • 20.05.2020 13:53
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    'da yine bilindik manzara! Kısıtlama sonrası adım atacak yer kalmadı

    16-19 Mayıs tarihlerini kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar yine semt pazarlarına akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uyulmayan pazarlarda, vatandaşlar bayram alışverişlerini yaptı.

    Bursa'da yine bilindik manzara! Adım atacak yer kalmadı

    'da, sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar, pazarlara akın etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan pazarlarda, vatandaşlar bayram alışverişi yaptı.



    İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uyguladığı 15 kentten biri olan Bursa'da, vatandaşlar, bugün bayram alışverişi için pazarlara akın etti. İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk yaşandı.

    Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, zaman zaman tezgah önlerinde sıra oluşturdu.

    Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

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