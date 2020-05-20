Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle,

Edirne: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, 30

﻿İstanbul﻿: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli, 28

Kocaeli: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli, 33