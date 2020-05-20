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    | den kritik uyarı! Sağanak ve geliyor! (?) | 20 Mayıs 2020

    den yapılan son dakika değerlendirmelerine göre etkili olan Afrika sıcaklıkları yerini sağanak yağış ve a bırakacak. Özelllikle Marmara Bölgesi ve beraberinde 'u etkisi altına alacak yağış ve rüzgarlı hava, sıcaklıkları oldukça düşürecek. Peki İstanbul, ve ’da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, haftasonundan bu yana artan hava sıcaklıkları perşembe günü özellikle yurdun Kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

    Özellikle Marmara, Ege Bölgesi'nde etkili olacak yağışlı hava, sıcaklıkları 10-15 derece düşürecek.

    Gök gürültüsü, sağanak ve olumsuzluklara yol açması beklenen yağışlı hava hafta sonuna kadar etkisini gösterecek.

    Bugün yurt geneli yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile zamanla batı bölgelerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    İSTANBUL HAVA DURUMU
    Bugün de etkili olacak sıcak hava yerini yer yer sağanak geçişlerine bırakacak. Yarın başlayacak hafif yağmur geçişleri bölgede, perşembe, cuma ve cumartesi gök gürültüsü sağanak yağış olarak belirecek.

    Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle,

    Edirne: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, 30

    ﻿İstanbul﻿: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli, 28

    Kocaeli: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli, 33

    Denizli: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, 37

    İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, 36

    Manisa: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, 39

    Muğla: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, 36

    Adana: Parçalı ve az bulutlu, 37

    Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, 35

    Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, 34

    Eskişehir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, 36

    Samsun: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, 23

    Trabzon: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, 22

    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 23

    Van: Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanak ve şiddetli rüzgar geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?) | 20 Mayıs 2020
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