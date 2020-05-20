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    • 20.05.2020 12:49
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    • 20.05.2020 12:51
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    Ailesi kayıp başvurusu yaptı, arazide uyurken bulundu!

    'nın Serik ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu (79) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. 20 kişilik Ekip, arazide yaptıkları çalışma sonucu akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz'u, kaybolduktan 6 saat sonra boş arazide uyurken buldu. Yapılan kontroller sonucu Kadir Topuz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

    Kaybolan kişiyi ekipler arazide uyurken buldu!

    Serik ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu (79), yaklaşık 6 saat sonra boş arazide uyuduğu sırada bulundu. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz, ailesine teslim edildi.

    20 KİŞİLİK EKİP ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
    Serik'e bağlı Tekke Mahallesi'nde oturan Topuz ailesi, dün saat 20.00 sıralarında, Kadir Topuz için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma, AKUT ve sağlık personelinden oluşan 20 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, arazide yaptıkları çalışma sonucu akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz'u, saat 02.00 sıralarında boş arazide uyurken buldu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kadir Topuz, ailesine teslim edildi.

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