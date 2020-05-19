Coronavirüs günlerinde dayanışmanın önemi daha da anlaşıldı. Ramazan ayının mutluluğunu dayanışma ile daha da perçinledik. Manisa, Aydın, Trabzon, Rize, Ordu, Zonguldak, Erzincan, Bingöl ve Antalya'da da dayanışma ruhu ramazan ayı ile zirve yaptı. Antalya'nın Kepez ilçesinde ismini gizleyen hayırsever bir işadamı, hem ramazan ayı olması hem de korona virüs nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlara destek için ücretsiz ekmek dağıttı.
Fırın sahibi Durali Arıkan, "Hayırseverimiz 6 bin ekmeğin fiyatını peşin ödedi. Talebin fazla gelmesi halinde satışa devam edilmesini ve farkı ödeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı. KORENDER de ihtiyaç sahibi 200 aileye yardım paketi dağıttı. KORENDER Başkanı Gülşen Güler, "Ramazanın paylaşma duygusunu dernek olarak hep birlikte yansıtmayı hedefliyoruz. Salgın başladığından bu yana ihtiyaç sahibi engelli ailelere yardım ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek" dedi.
Fırın sahibi Durali Arıkan, "Hayırseverimiz 6 bin ekmeğin fiyatını peşin ödedi. Talebin fazla gelmesi halinde satışa devam edilmesini ve farkı ödeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı. KORENDER de ihtiyaç sahibi 200 aileye yardım paketi dağıttı. KORENDER Başkanı Gülşen Güler, "Ramazanın paylaşma duygusunu dernek olarak hep birlikte yansıtmayı hedefliyoruz. Salgın başladığından bu yana ihtiyaç sahibi engelli ailelere yardım ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek" dedi.