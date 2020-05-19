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    • Yaşam
    • 19.05.2020 Gazete
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    dayanışma bilincimizi daha da arttırdı

    nda dayanışmanın, yardımseverliğin daha da öne çıktığını biliyoruz. Bu yıl Covid- 19 birlikte iftar açmamızı engellese de, dayanışma bilincimizi daha da arttırdı. Birçok kentimizde yardımseverler öne çıktı…

    Dayanışma mutluluğu
    Coronavirüs günlerinde dayanışmanın önemi daha da anlaşıldı. nın mutluluğunu dayanışma ile daha da perçinledik. , Aydın, , , , , , ve 'da da dayanışma ruhu ramazan ayı ile zirve yaptı. Antalya'nın Kepez ilçesinde ismini gizleyen hayırsever bir işadamı, hem ramazan ayı olması hem de korona virüs nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlara destek için ücretsiz ekmek dağıttı.



    Fırın sahibi Durali Arıkan, "Hayırseverimiz 6 bin ekmeğin fiyatını peşin ödedi. Talebin fazla gelmesi halinde satışa devam edilmesini ve farkı ödeyeceğini söyledi" ifadelerini kullandı. de ihtiyaç sahibi 200 aileye yardım paketi dağıttı. KORENDER Başkanı Güler, "Ramazanın paylaşma duygusunu dernek olarak hep birlikte yansıtmayı hedefliyoruz. Salgın başladığından bu yana ihtiyaç sahibi engelli ailelere yardım ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek" dedi.
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