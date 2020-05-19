Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, oruç tutmanın beden sağlığına pek çok faydası olduğunu ve orucun vücuttaki organların dinlenmesi ve yenilenmesine olanak sağladığını söyledi. Tabakoğlu, "Oruç, bitmek tükenmek bilmeyen yeme ve içme hissini durduruyor. Oruç tutulduğunda aç kalındığı için organlar dinlenme ve yenilenme fırsatı buluyor. Aç kalındığında kalp günde 15 binden daha az atıyor, yani dinleniyor. Karaciğer, mide ve bağırsak sistemi ciddi olarak dinleniyor. Vücudun olmadık yerlerinde birikmiş yağlar yakılıyor" dedi.