Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    tutmak kalbe de faydalı

    Prof. Dr. , tutmanın beden sağlığına pek çok faydası olduğunu ve orucun vücuttaki organların dinlenmesi ve yenilenmesine olanak sağladığını söyledi.

    Kalbe de faydalı
    Prof. Dr. , tutmanın beden sağlığına pek çok faydası olduğunu ve orucun vücuttaki organların dinlenmesi ve yenilenmesine olanak sağladığını söyledi. Tabakoğlu, "Oruç, bitmek tükenmek bilmeyen yeme ve içme hissini durduruyor. Oruç tutulduğunda aç kalındığı için organlar dinlenme ve yenilenme fırsatı buluyor. Aç kalındığında kalp günde 15 binden daha az atıyor, yani dinleniyor. Karaciğer, mide ve bağırsak sistemi ciddi olarak dinleniyor. Vücudun olmadık yerlerinde birikmiş yağlar yakılıyor" dedi.
    Haberler Yaşam Oruç tutmak kalbe de faydalı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri