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    • Yaşam
    • 18.05.2020 15:28
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    • 18.05.2020 15:32
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    üzerinden canlı yayın yaptığı sırada sini döverek fırlatan uyruklu gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'de, sitesi üzerinden canlı yayın yaptığı sırada sini döverek fırlatan uyruklu (32), hayvanseverlerin ihbarı üzerine evinde yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan Pooya Sedighi, işlemleri için Odunpazarı ’ne götürüldü.

    O cani Eskişehir'de yakalandı!

    'in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde oturan uyruklu , sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yaparken evde baktığı sini döverek koltuğa fırlattı. Hayvanseverler yayının ardından görüntüleri Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'ne ulaştırdı. Dernek başkanı Av. , İran uyruklu Pooya Sedighi hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan Pooya Sedighi, işlemleri için Odunpazarı 'ne götürüldü.

    'KEDİ ARTIK GÜVENDE'
    Görüntüler, da paylaşılmasının ardından büyük tepki gördü. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, kedinin kurtarıldığını ifade ederek, ''Kedimizin bacağında çatlağı varmış. Kedinin tedavisini de yaptırmışlar ve şükür artık güvende. Dernek olarak da şikayette bulunduk. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kişiyi yakaladı ve adli işlemlere başlandı. Gene de başka canların da zarar görmemesi adına lütfen bu kişiye duyarlı karşı olalım. Sahipsiz bir canı daha alıp, şiddete maruz bırakmasın'' dedi.

    Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde İran uyruklu Pooya Sedighi'nin kedisini döverek koltuğun üzerine fırlattığı, daha sonra arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada ise masayı yumrukladığı görülüyor.

    Haberler Yaşam Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada kedisini döverek fırlatan İran uyruklu Pooya Sedighi gözaltına alındı
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