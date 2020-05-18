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    • Yaşam
    • 18.05.2020 15:37
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    • 18.05.2020 15:37
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    'da pes dedirten olay! Alkollü çırıl havuza girdi

    'nın Alanya ilçesinde alkollü , bir siteye girip, çırıl havuza atladı. Polis olay yerine gelerek, K.'yi ifadesi için merkeze götürdü. İfadesi alınan Yuri K., daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.

    Pes dedirten olay! Rus turist çırılçıplak...
    Alanya'da dün akşamüzeri Cikcilli Mahallesi'nde bir sitenin sakinleri, dışarıdan gelen bir kişinin havuza çırıl girdiğini fark etti. Alkollü olduğu görülen kişinin Rus vatandaşı K. (26) olduğu belirlendi. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Bu sırada havuzdan çıkan Yuri K., çevredekilerin uyarısı üzerine iç çamaşırı giydi.



    Polis olay yerine gelerek, Yuri K.'yi ifadesi için merkeze götürdü. İfadesi alınan Yuri K., daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.
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