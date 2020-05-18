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    • Yaşam
    • 18.05.2020 11:18
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    • 18.05.2020 11:18
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    'da bir köy daha karantinada

    Son dakika haberine göre Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında 'ta bulunan Yeniçağlar köyü karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köy ile ilgili başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

    O ilimizde bir köy daha karantinada

    'ın ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kozluk'un Yeniçağlar köyü merkezinin karantinaya alındığı bildirildi.

    İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların salgından korunması için köy merkezine giriş ve çıkışların, köy merkezindeki evler arası ziyaretlerin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, köy ile ilgili başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

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