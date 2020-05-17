Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.05.2020 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2020 16:10
    ABONE OL

    'nin Tepebaşı bölgesinde korkutan ! harekete geçti!

    Son dakika haberleri… ’nin Tepebaşı bölgesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekiyor. ve , yangın söndürme çalışmaları için 'den 2 helikopterin yola çıktığını söyledi.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekiyor.

    Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatan polis, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın bir süre kullanılamayacağını duyurdu.

    TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ
    KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den 2 helikopterin yola çıktığını söyledi.

    Yangının çok geniş alana yayıldığını belirten Oğuz, yangının nedeninin yüksek hava sıcaklıkları olabileceğini ve bölgede 3 farklı noktada yangın olduğunu söyledi.
    Haberler Yaşam KKTC'nin Tepebaşı bölgesinde korkutan yangın! Türkiye harekete geçti!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri