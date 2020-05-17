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    • Yaşam
    • 17.05.2020 14:51
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    • 17.05.2020 14:51
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    'da feci ! 2 ahşap ev kül oldu!

    İnegöl'de 2 katlı ahşap evde, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle  çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki ahşap eve sıçradı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, yangın, ahşap evleri tamamen sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 3 saatlik çalışma sonucu evleri saran alevleri güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Ahşap evler, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Bursa'da feci yangın! 2 ahşap ev kül oldu!

    İnegöl'ün kırsal Küçükyenice Mahallesi'ndeki Harun Günder'e ait 2 katlı ahşap evde, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki Nizamettin Günder'e ait ahşap eve sıçradı.

    İtfaiye ekiplerine haber verilirken, yangın, ahşap evleri tamamen sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 3 saatlik çalışma sonucu evleri saran alevleri güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Ahşap evler, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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