Instagram fenomeni Dilan, annesini babasının öldürdüğünü itiraf etti

Instagram fenomeni Dilan Polat, yayınladığı bir videoda kendisine şantaj yapıldığını gözyaşları içerisinde anlattı.
Annesinin babası tarafından 17 yıl önce öldürüldüğünü söyleyen Polat, "Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum" ifadelerini kullandı.
Annesinin babası tarafından 17 yıl önce öldürüldüğünü söyleyen Polat, "Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum" ifadelerini kullandı.