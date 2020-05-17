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    • Yaşam
    • 17.05.2020 Gazete
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    Instagram fenomeni Dilan, annesini babasının öldürdüğünü itiraf etti

    N.G. adlı kadın Instagram fenomeni 'ı tehdit etti. "Ailevi gerçeği açıklamazsan seni magazine veririm" dedi. Genç kadın da gözyaşlarıyla itiraf etti: Annem trafik kazasında ölmedi. Onu babam katletti.

    itiraf.com
    Instagram fenomeni , yayınladığı bir videoda kendisine şantaj yapıldığını gözyaşları içerisinde anlattı.

    Annesinin babası tarafından 17 yıl önce öldürüldüğünü söyleyen Polat, "Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum" ifadelerini kullandı.

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