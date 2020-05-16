"Balon balıkları av malzemelerine zarar veriyor, dişleriyle ağları parçalıyor, oltadaki balıkları yiyor. Balıkçılarımız, kontrolsüz şekilde balon balığını eline alırsa parmaklarını koparır. Özellikle elinizi balığın ağız kısmına yaklaştırmayın. Aslan balığının da dikenleri çok zehirli olduğu için elinize, ayağınıza batarak, zehirleme yapabilir. Balık avına çıkacaklar çok dikkatli olmalı. Eğer elinize, ayağınıza balon balığı batarsa mutlaka dayanabileceğiniz kadar sıcak suda bekletin. Aslan balığının zehiri de ısıda dağılıyor."