Coronavirüs salgını döneminde sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla gerilim ortamı yaratan, suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak birbirlerini ölümle tehdit eden mafyatik yapılanmalara sekiz ayrı ilde eş zamanlı "Hijyen Operasyonu" yapıldı.
13 şüpheli yakalandı. Eski polis memuru "Hanım Ağa" lakaplı Güniz Akkuş da gözaltına alındı.
EMİR SOMER
13 şüpheli yakalandı. Eski polis memuru "Hanım Ağa" lakaplı Güniz Akkuş da gözaltına alındı.
EMİR SOMER