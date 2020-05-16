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    • Yaşam
    • 16.05.2020 Gazete
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    Kod adı 'Hijyen'! Hanımağa lakaplı yeniden gözaltına alındı

    polisi, suç örgütlerine geçit vermedi. "Hijyen" operasyonu düzenledi. 10 kişiyi enseledi. Zanlılar arasında "Hanımağa" lakaplı da var.

    Kod adı Hijyen
    Coronavirüs salgını döneminde üzerinden yaptıkları paylaşımlarla gerilim ortamı yaratan, suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak birbirlerini ölümle tehdit eden mafyatik yapılanmalara sekiz ayrı ilde eş zamanlı "Hijyen Operasyonu" yapıldı.

    13 şüpheli yakalandı. Eski polis memuru "Hanım Ağa" lakaplı da gözaltına alındı.

    EMİR SOMER
    Haberler Yaşam Kod adı 'Hijyen'! Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş yeniden gözaltına alındı
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