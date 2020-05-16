Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    li fırıncıdan mor simit

    'de fırıncı Mehmet Çin böğürtlen, vişne, nar ve yaban mersini kullanarak "mor simit" üretti. öğretim üyesi Prof. Dr. , simidin diyabet ve tansiyona iyi geldiğini söyledi.

    Edirneli fırıncıdan mor simit
    Edirne'de fırıncı Mehmet Çin böğürtlen, vişne, nar ve yaban mersini kullanarak "mor simit" üretti. öğretim üyesi Prof. Dr. , simidin diyabet ve tansiyona iyi geldiğini söyledi.



    Prof. Kara, "Bu bileşeni unlu mamullere katarak tüketirsek, diyabetin komplikasyonlarını engelleyip ve iki hafta içinde diyabeti kontrol altına alabiliyoruz. Hipertansiyonu düzeltiyor. Tansiyon ilaçlarının kullanılmasına gerek kalmayacak şekilde iyileştiriyor" dedi.
    Haberler Yaşam Edirneli fırıncıdan mor simit
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri