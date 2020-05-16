Edirneli fırıncıdan mor simit

Edirne'de fırıncı Mehmet Çin böğürtlen, vişne, nar ve yaban mersini kullanarak "mor simit" üretti. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Kara, simidin diyabet ve tansiyona iyi geldiğini söyledi.
Prof. Kara, "Bu bileşeni unlu mamullere katarak tüketirsek, diyabetin komplikasyonlarını engelleyip ve iki hafta içinde diyabeti kontrol altına alabiliyoruz. Hipertansiyonu düzeltiyor. Tansiyon ilaçlarının kullanılmasına gerek kalmayacak şekilde iyileştiriyor" dedi.
Prof. Kara, "Bu bileşeni unlu mamullere katarak tüketirsek, diyabetin komplikasyonlarını engelleyip ve iki hafta içinde diyabeti kontrol altına alabiliyoruz. Hipertansiyonu düzeltiyor. Tansiyon ilaçlarının kullanılmasına gerek kalmayacak şekilde iyileştiriyor" dedi.