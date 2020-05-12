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    • Yaşam
    • 12.05.2020 15:26
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    • 12.05.2020 15:26
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    'da akılalmaz olay! Uyarılara kulak asmadı...

    Akyazı'da yaşayan bir kadın şüphesiyle karantinaya alındı. İsmi açıklanmayan kadının taziye evine gittiği belirlendi. Kadının birçok kişiye virüsü bulaştırmış olabileceği iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

    Sakarya'da akılalmaz olay! Uyarılara kulak asmadı...

    'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden bir kadının birçok kişiye bulaştırdığı iddia edildi.

    Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde ismi açıklanmayan bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucunda pozitif çıkan kadına koronavirüs teşhisi konuldu. Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı. Koronavirüs teşhisi konan kadının taziye evine gittiği belirlendi. Kadının birçok kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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    Haberler Yaşam Sakarya'da akılalmaz olay! Uyarılara kulak asmadı...
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