Oğullarını evlendirmek için bin 800 kilometre yol gittiler, 45 bin lira dolandırıldılar





'1.5 AY SONRA YENİDEN UMUTLANDILAR'

1.5 ay sonra kendisini 'Murat' ismiyle tanıtan muavin Kadir Uslu'yu arayıp, işin tamam olduğunu söyledi. Bunun üzerine Uslu, ailesiyle kız istemek ve tanışmak için bin 800 kilometre yol gidip, Iğdır'a gitti. Burada Uslu ve ailesini, kendilerini kızın akrabaları olarak tanıtan aralarında muavinin de bulunduğu 3 kişi karşıladı. Burada bir eve götürülen Uslu ailesi, kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Uslu, kız istemenin ardından başlık parası olarak altın ve nakit para olarak toplam 45 bin lira verdi. Kız isteme işleminin tamamlanmasının ardından muavin ve beraberindekiler Uslu ve ailesini Manisa'daki evlerine götürme bahanesiyle yola çıktı. Iğdır'daki bir akaryakıt istasyonuna geldiklerinde Uslu ailesi fertlerini ihtiyaç molası bahanesiyle araçtan indiren 3 kişi kayıplara karıştı. Döndüklerinde kendilerini taşıyan aracı yerinde göremeyen Kadir Uslu ve beraberindekiler, akaryakıt istasyonu yetkililerinin uyarısıyla dolandırıldıklarını anladı.



