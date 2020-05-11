Eşinin daha önce de evine geldiğini ve polise ihbarda bulunduğunu kaydeden Melahat Ü., "Polis ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Uzaklaştırması vardı. Bu olaydan sonra kendisinden şikayetçi oldum. Tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.