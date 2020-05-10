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    • 10.05.2020 10:07
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    TEM'de korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü

    Bu sabah saatlerinde nun Mahmutbey mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç bariyerlere girdi. Korkunç kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

    TEM'de korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü

    TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan aracında sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisi Ankara istikametinde seyreden S. Uzun, 34 VK 3362 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Araçta sıkışan sürücü S. Uzun, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Sağlık görevlilerine teslim edilen sürücü, hastaneye kaldırıldı.

    Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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