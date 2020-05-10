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    • Yaşam
    • 11.05.2020 07:01
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    • 11.05.2020 07:01
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    : 'de 'ye le

    haberine göre 'in ilçesinde bulunan bir 'ye le ateş açan kişi kaçtı. Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki kameraları incelemeye aldı.

    AVM'ye pompalı tüfekle saldırı

    Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi 4174 sokakta bulunan 'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi le ateş açtı.

    Kafasında kar maskesi bulunan şüpheli, yaklaşık 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

    AVM'nin güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde çalışma yapan ekipler çok sayıda boş fişek buldu.

    Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki kameraları incelemeye aldı.

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