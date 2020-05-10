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    • 11.05.2020 06:50
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    'den güzel haber geldi: Hava sıcaklıkları artıyor | 11 Mayıs Pazartesi

    haberi... "?" sorusunun yanıtını arayan vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Sıcaklıkların ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor." denildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerimizde hava yağmurlu olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yurt genelinde raporu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu



    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu



    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu



    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu



    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 17°C

    Parçalı ve az bulutlu



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Van ve Hakkâri çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 13°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MARDİN °C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu
    Haberler Yaşam Meteoroloji'den güzel haber geldi: Hava sıcaklıkları artıyor | 11 Mayıs Pazartesi hava durumu
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