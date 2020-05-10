Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.05.2020 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2020 16:51
    ABONE OL

    film konusu nedir? kimler?

    Televizyonda bugün yayınlanan filminin konusu ve oyuncuları gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun’un rol aldığı Kalbimin Efendisi filmi ile ilgili bilgiler internet üzerinden sıkça sorgulanıyor. Bir döneme damgasını vuran Kalbimin Efendisi filmi işlediği konu ve başarılı oyunculardan dolayı hafızalara kazınmıştı. Peki sevilen film .

    Kalbimin Efendisi film konusu nedir? Kalbimin Efendisi oyuncuları kimler?

    7. Altın Portakal Film Festivali'nde birçok ödül alan Kalbimin Efendisi filmi televizyon yayın akışında görülünce corona virüsten dolayı evde kendini karantinaya alan vatandaşlar tarafından hakkındaki tüm detaylar merak edildi. 70'li yıllarda Bursa Uludağ'da çekilen Kalbimin Efendisi'nin konusu ve oyuncularını haberimizden öğrenebilirsiniz. Başrol oyuncusu Hülya Koçyiğit'in hayatı da sıkça sorgıulanıyor.

    KALBİMİN EFENDİSİ KONUSU

    Filmde, mutlu bir evlilikleri olan Ferit ile Alev'in bir cinayet ile alt üst olan hayatları anlatılır. Alev'in üvey kardeşi Leyla, sevgilisi Kemal ile sorunlar yaşamaktadır. Leyla, kendisine yapılan haksızlığın intikamını almak için Kemal'i öldürmeye karar verir. Alev tüm çabalarına rağmen Leyla'yı engelleyemez. Alev'in üvey annesi de öz kızını kurtarmak için, cinayeti Alev'in üzerine yıkar. Ancak Alev'in Ferit'e hakikati izah etmesi kolay olmayacaktır.

    KALBİMİN EFENDİSİ OYUNCULARI

    Ediz Hun - Ferit
    Hülya Koçyiğit - Alev
    Süleyman Turan - Kemal
    Münir Özkul - Amca Bey
    Lale Belkıs - Suna
    Güzin Özipek - Üvey Anne
    Ömer Dönmez - Ömercik
    Zeynep Tedü - Leyla
    Mürüvvet Sim - Suna'nın arkadaşı
    Hayal Sirer - Dadı
    Zeki Sezer
    Hüseyin Kutman
    Talat Gözbak
    Feridun Çölgeçen
    Kayhan Yıldızoğlu
    Suna Pekuysal
    Erdoğan Esenboğa

    HÜLYA KOÇYİĞİT KİMDİR?

    12 Aralık 1947 yılında İstanbul'da doğdu. Bulgaristan göçmeni tüccar bir babanın üç kızından ilkidir. İstanbul ve Ankara'da ilkokula giden Koçyiğit, sanat eğitimine Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümünde başladı. Orta öğretimine eski adıyla Atatürk Kız Lisesi olan Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ne devam ederken İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Lise öğrenimini Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde devam ettirdi.
    1963 yılında ilk filmi Susuz Yaz ile sinema hayatına başlayan Hülya Koçyiğit Berlin Film Festivali'inde Türk sinemasına o güne kadar verilen en büyük ödül olan Altın Ayı ödülünü kazandı. Kültür Bakanlığı'nca yurt dışında düzenlenen "Türk Film Haftaları"'nda ülkemizi en çok temsil etmiş sinema sanatçısıdır. Halen yerli ve yabancı film festivallerinde de en çok ödül alan bayan sanatçıdır.
    O dönem Fenerbahçe'de futbol oynayan Selim Soydan ile evlendi. Bu evliliğinden Gülşah adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Hülya Koçyiğit'in Neslişah ve Aslışah adlarında iki torunu vardır.

    Filmleri Yunanistan, İran, Mısır, Lübnan, Cezayir gibi değişik ülkelerde gösterilmiştir. 1965-1974 arasında tüm filmleri Yunanistan'da sinemalarda oynatılmıştır. "Derman" 5 Kıtada oynatılan, "Kurbağalar" ise yabancı televizyon kurumlarına satılan ilk Türk filmidir.
    Hülya Koçyiğit, 180 kadar filmde ve 4 TV dizisinde oynamıştır. Çalıştığı yönetmenlerden bazıları, Lütfü Akad, Atıf Yılmaz, Şerif Gören, Metin Erksan, Orhan Aksoy, Memduh Ün, Ertem Eğilmez, Osman Seden ve Halit Refiğ'dir.
    1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilmiştir. 1991-1992'de kurucusu olduğu SO-DER'e başkan seçilmiştir. Bu görevi 4 yıl sürdürmüştür; halen yönetim kurulunda görev yapmaktadır.
    Haberler Yaşam Kalbimin Efendisi film konusu nedir? Kalbimin Efendisi oyuncuları kimler?
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri