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    • 10.05.2020 16:41
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    • 10.05.2020 16:41
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    'da feci olay! Hayvan otlatan kadına ayı saldırdı

    'da sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkan 60 yaşındaki Kamile Çevik, ayı saldırısına uğradı. Çevik olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

    Ankara'da feci olay! Hayvan otlatan kadına ayı saldırdı

    'nın Beypazarı ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya çıkaran 5 çocuk annesi Kamile Çevik (60), ayı saldırısında hayatını kaybetti.

    Olay, 07.00 sıralarında Beypazarı'na bağlı Kozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Kamile Çevik, sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Ancak kadın, mahallenin mezarlık mevkisinde ayı saldırısına uğradı. Saldırıda Çevik olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki çobanların olayı fark etmesi üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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