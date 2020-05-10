Ünlü sunucu Ece Üner'in hayatı pek çok kişi tarafından sorgulanırken haberimizde sizler için merak edilenleri derledik. Ece Üner'in yaşından evliliğine, çocuğu olup olmadığından kariyer hayatına dair en çok sorgulanan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Kendisini gibi sunucu olan eşi Deniz Bayramoğlu ile ne zaman evlendi, çocuğu var mı? Ece Üner aslen nereli? İşte merak edilenler…
ECE ÜNER KİMDİR?
Özge Ece Üner 1981'de İstanbul'da doğdu. Türk sunucu ve habercidir.
Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Habertürk'e geçmiştir. Günümüzde Habertürk'te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.
Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.
Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı.
Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu.
Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'ye geçti.
2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı.
2012'de beri Enine Boyuna programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Ece Üner Show TV Ana Haber'i sunmaktadır.
Deniz Bayramoğlu ile 2013 yılının Şubat ayında hayatını birleştirdi, bu evliliklerinden bir kızı var.