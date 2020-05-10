Ünlü sunucu Ece Üner'in hayatı pek çok kişi tarafından sorgulanırken haberimizde sizler için merak edilenleri derledik. Ece Üner'in yaşından evliliğine, çocuğu olup olmadığından kariyer hayatına dair en çok sorgulanan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Kendisini gibi sunucu olan eşi Deniz Bayramoğlu ile ne zaman evlendi, çocuğu var mı? Ece Üner aslen nereli? İşte merak edilenler…