Deniz Bayramoğlu nereli? Deniz Bayramoğlu'nun eşi kimdir?

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?



Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya'da doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği bölümüne başladı ancak gazeteci olmak için 3 yılın sonunda eğitimini yarıda bıraktı. 2005 yılında ise aynı bölümdeki eğitimine devam etti.



1997'de İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times ile ortak çıkan Liberal Bakış'ta borsa haberleri yaptı. 6 ay sonra dönemin önemli gazetelerinden biri olan Yeni Yüzyıl'da borsa muhabirliği görevini üstlendi. Sabah grubunun bu gazeteyi satmasından sonra aynı işi Sabah gazetesinde sürdürdü. 1990'lı yılların sonları ile 2000 yılı başlarında Yeni Binyıl Gazetesi'nde ekonomi editörü ve finansal haber editörü olarak çalıştı. Ayrıca Liberal Bakış ve Gündem gazetelerinde de editörlük yaptı.