



'DOĞAL BESLENİYORUZ; GÜÇLÜYÜZ'

İlçe sakini Ebru Aksoy, "İlçemiz olarak tüm uyarılara riayet ediyoruz, yaşlılarımıza özellikle bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Hijyen ve temizliğe özen gösteriyoruz. İlçemiz doğal beslenmeye özen gösteriyor. Tarlada yetiştirip besleniyor, bu da bir etkendir. Haliyle güçlüyüz. Havaların ısınması bizi yanıltmasın, izolasyona tüm önlemlere dikkat edelim, çünkü bu salgın bitmiş değil" diye konuştu.



'HER KURALA UYUYORUZ'

Mutfak alışverişi için ilçeye gelen Emine Atalar da, "İnsanlarımız, çok duyarlı, sosyal mesafe kuralına özellikle çok dikkat ediliyor. Her kurala uyuyoruz. Dışarıdan gelenlerde 14 gün kuralına çok önem verdi. Herkes kurallara uyduğu için ilçemizde çok şükür vaka görülmedi. İnşallah kuralara uyarak, Allah'ın izniyle bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

'KURALLARA UYMALIYIZ'

Taksi sürücüsü Önder Yılmaz ise, "İlk günden itibaren ilçemizde tedbirlere harfiyen uyuldu. Biz de gereken önlemlerimizi aldık. Yolcularımız için dezenfektan bulunduruyoruz. Kurallara uymalıyız. Halen de devam eden bir süreç, şu an için bir rehavet de görmüyoruz" dedi.