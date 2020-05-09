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    • Yaşam
    • 09.05.2020 11:11
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    • 09.05.2020 11:16
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    "mız bizi ortada koymaz" diye seslenmişti... 'ya yardım eli

    'da ’deki evlerinden çıkartıldıkları için ’de bulunan karavan parkındaki arabalarında 90 gündür yaşan 82 yaşındaki engelli ile oğlu ’a yardım eli uzandı. Karavan parkındaki araçlarında zor şartlarda yaşayan aileye devlet kurumları ile yardımseverler sahip çıktı. Anne ile oğluna ev tutulup içine eşya yerleştirildi. Yemek yardımı da yapılan aile Ramazan ayında iftarlarını sıcak yuvalarında açtı. Erdoğan'a seslenen Karakaya “Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı“ demişti.

    Karakaya'ya yardım eli

    i'nde 90 gündür oğlu ile arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadında devlet kurumları ve yardımseverler sahip çıktı. 'deki evlerinden çıkartıldıkları için zor durumda kalan 82 yaşındaki engelli ile oğlu sıcak bir yuvaya kavuştu.

    "ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"
    Yardım edenlere teşekkür eden Ümit Aslan, "Allah razı olsun bizi arabadan aldılar ev tuttular getirdiler sağ olsunlar. Çok güzel yaptılar sıcak yuvamız var kombimiz yanıyor. Şu anda ortam sıcak Allah razı olsun kendilerine minnettarız. Bize böyle bir imkan sağladıkları için" dedi.

    3 gündür yeni evlerinde yaşadıklarını belirten Aslan, "Çok şükür yemeğimiz var, yapabiliyoruz çayımızı demledik. Niyetinizi açtık. İmkanımız doğrultusunda kendi yemeğimizi kendimiz yapabiliyoruz. Tabii dışarıdan da yemek geliyor sağ olsunlar" dedi.





    ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ
    Koronavirüs salgınıyla daha da zor günler yaşadıklarını belirten 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya gözyaşlarına hakim olamamış de Erdoğan'a seslenerek "Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı" demişti.

    Haberler Yaşam "Cumhurbaşkanımız bizi ortada koymaz" diye seslenmişti... Ummuhan Karakaya'ya yardım eli
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