Maltepe Sahili'nde 90 gündür oğlu ile arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadında devlet kurumları ve yardımseverler sahip çıktı. Küçükçekmece'deki evlerinden çıkartıldıkları için zor durumda kalan 82 yaşındaki engelli Ummuhan Karakaya ile oğlu Ümit Aslan sıcak bir yuvaya kavuştu.





"ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"

Yardım edenlere teşekkür eden Ümit Aslan, "Allah razı olsun bizi arabadan aldılar ev tuttular getirdiler sağ olsunlar. Çok güzel yaptılar sıcak yuvamız var kombimiz yanıyor. Şu anda ortam sıcak Allah razı olsun kendilerine minnettarız. Bize böyle bir imkan sağladıkları için" dedi.





3 gündür yeni evlerinde yaşadıklarını belirten Aslan, "Çok şükür yemeğimiz var, yapabiliyoruz çayımızı demledik. Niyetinizi açtık. İmkanımız doğrultusunda kendi yemeğimizi kendimiz yapabiliyoruz. Tabii dışarıdan da yemek geliyor sağ olsunlar" dedi.









ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ

Koronavirüs salgınıyla daha da zor günler yaşadıklarını belirten 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya gözyaşlarına hakim olamamış de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı" demişti.

