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    • 08.05.2020 09:24
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    Günlük burç yorumları – 8 Mayıs 2020 Cuma

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Mayıs 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları – 8 Mayıs 2020 Cuma

    KOÇ:

    Maddi konularda istediğiniz çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz.
    Bugün emin olmadığınız konular yerine iyi bildiğiniz konuları araştırmalısınız.

    BOĞA:

    Duygularınızı yoğun yaşıyorsunuz.
    Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmalarıyla kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.

    İKİZLER:

    Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.
    Akılcılık size başarıyı getiriyor. Bugün karşıt Ay'ın etkisiyle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

    YENGEÇ:

    Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü var . Tekliflere hazır olun.

    ASLAN:

    Çalışma arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Olumlu etkiler sosyal yönlerinizi güçlendiriyor.

    BAŞAK:

    Mesleki konularda tereddütleriniz var. Merkür'ün Boğa'da ilerlemesi yüzünden kafanız bir hayli karışık. İş konusunda aceleci davranmamalı ve yeni oluşumlara karşı dikkatli olmalısınız.

    TERAZİ:

    İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

    AKREP:

    Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız.
    Yaratıcılığınızı kullanacaksınız.
    Randevularınızı ertelememeli, fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

    YAY:

    Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün olmanıza rağmen değişken bir ruh hali içindesiniz. İmaj değişikliğine rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.

    OĞLAK:

    Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızın önereceği fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Farklı insanlarla tanışma arzunuzu hissettirin.

    KOVA:

    Yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

    BALIK:

    Bugün kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz.
    Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. İlginç bir gün yaşayacak ve yaşatacaksınız.

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