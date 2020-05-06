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    • Yaşam
    • 06.05.2020 Gazete
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    Köpeklerin saldırdığı eşek ve sıpası tedavi altına alındı

    ’da köpeklerin saldırdığı eşek ve sıpası tedavi altına alındı. Demir, “Annenin adını Zeynep koyduk. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında olacak” dedi.

    Adını Zeynep koyduk
    Ankara'da geçtiğimiz günlerde vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Berat Kaya, köpeklerini anne eşek ve sıpasına saldırttı. O anları da kayıt altına alıp paylaştı. Korkunç görüntüler sonrası genç, gözaltına alındı. Ancak mahkemece serbest kaldı. Kurtarılan eşek ve sıpa ise 'da tedavi altına alındı.



    Hayvanlarla yakından ilgilenen Demir, eşeğin toparlanıp ayağa kalkmasının birkaç hafta süreceğini açıkladı. Şunları anlattı: Şu anda genel sağlık kontrolleri yapıldı. Annenin bir gözüyle ilgili görme kaybı mevcut. Adını 'Zeynep' koyduk. 'Zeynep' burada arkadaşlarıyla beraber koşacak, oynayacak. Hiçbir şekilde yük taşımayacak. Aksine bol sevgi, bol öpücük, yediği önünde yemediği arkasında olacak.



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