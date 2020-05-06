24 Yaşındaki Hemşire Nadide Şahin'in hayatını, mesleki şüphesi kurtardı. İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışan Şahin, 2 ay kadar önce nefes darlığı çekmeye ve halsizlik yaşamaya başladı.
Kalp kapağındaki bozulmanın 20 yıldan fazladır devam ettiğini öğrendiğini anlatan Hemşire Nadide Şahin, "Açıkçası mesleki şüphelerim hayatımı kurtardı" dedi.
Hastaneye yatırıldı, zatürre tedavisi gördü. Tekrar işinin başına dönen Şahin, 15 gün sonra nefes darlığı şikayeti artınca tekrar acile başvurdu. Testi negatif çıkmasına rağmen tomografisi Covid-19'a uyumlu göründüğü için ilaç tedavisine başlandı, kötüleşince hastaneye yatırıldı. Tırnaklarındaki bombeleşmeden şüphelenen Şahin'in kalp kapak yetmezliği olduğu anlaşıldı. Protez kapak ile sağlığına kavuşan Şahin, "Kendimde bir aksilik olduğunu, Covid-19 olmadığımı biliyordum. Sürekli taşikardi vardı. Tırnaklarımın çomaklaştığını fark ettim ve ısrarcı oldum, sonunda kendi bölümümdeki doktorlara göründüm. Mitral kapak yetmezliğim olduğu ortaya çıktı" dedi.