Hastaneye yatırıldı, zatürre tedavisi gördü. Tekrar işinin başına dönen Şahin, 15 gün sonra nefes darlığı şikayeti artınca tekrar acile başvurdu. Testi negatif çıkmasına rağmen tomografisi Covid-19'a uyumlu göründüğü için ilaç tedavisine başlandı, kötüleşince hastaneye yatırıldı. Tırnaklarındaki bombeleşmeden şüphelenen Şahin'in kalp kapak yetmezliği olduğu anlaşıldı. Protez kapak ile sağlığına kavuşan Şahin, "Kendimde bir aksilik olduğunu, Covid-19 olmadığımı biliyordum. Sürekli taşikardi vardı. Tırnaklarımın çomaklaştığını fark ettim ve ısrarcı oldum, sonunda kendi bölümümdeki doktorlara göründüm. Mitral kapak yetmezliğim olduğu ortaya çıktı" dedi.