Yer: Sivas... 'Jandarma komutanıyım' diyerek, yaşlı adamı dolandırdılar
Sivas'ta yaşayan Kadir Sarıkaya, (73), telefonda kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye 13 bin lirasını ve 3 altın bileziği kaptırdı. Dolandırıcı kayıplara karışırken, yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
Sivas'ta yaşayan Kadir Sarıkaya, (73), telefonda kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye 13 bin lirasını ve 3 altın bileziği kaptırdı. Dolandırıcı kayıplara karışırken, yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.