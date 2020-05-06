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    • Yaşam
    • 06.05.2020 Gazete
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    Yer: ... 'Jandarma komutanıyım' diyerek, yaşlı adamı dolandırdılar

    'ta yaşayan , (73), telefonda kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye 13 bin lirasını ve 3 altın bileziği kaptırdı. Dolandırıcı kayıplara karışırken, yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

    Kadir Dede’yi kandırdılar
    Sivas'ta yaşayan , (73), telefonda kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye 13 bin lirasını ve 3 altın bileziği kaptırdı. Dolandırıcı kayıplara karışırken, yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
    Haberler Yaşam Yer: Sivas... 'Jandarma komutanıyım' diyerek, yaşlı adamı dolandırdılar
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