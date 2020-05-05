Türkiye Ramazan ayında da 100 ülkeye yardım götürdü. Araştırmalarda, Türkiye en çok insani yardım yapan ülke olduğu ortaya çıktı. 10 milyon ihtiyaç sahibine 207 milyon lira yardım ulaştırdı. İşte Ramazan ayının ruhu yardımdan, paylaşmaktan geçiyor. O nedenle Türkiye, 5 kıtaya yardım götürerek yine üzerine düşenin fazlasını yaptı. Somali, Libya, Sudan ve Çad gibi ülkelere de yardımlar ulaştı.

176 MİLYON LİRA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bir yardım paketini daha devreye aldı. Ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayrıldı. Bakanlığın açıklamasında ramazan öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahipleri, şehit yakını ve gazilere yönelik Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek ödenek gönderildiğine dikkat çekildi. Peki yardımdan kimler faydalanacak? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ulaştırılan yardımlardan, sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3'ünden az olan haneler faydalanacak.