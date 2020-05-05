Dünyada 42 ülkeden yaklaşık 132 milyon kişi uluslararası insani yardım ve korumaya muhtaçken, bu yıl bunlardan yaklaşık 94 milyonuna yardım ulaştırılabileceği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) yayımladığı "Küresel İnsani Değerlendirme" raporundan derlediği bilgilere göre, ülkelerin kalkınma oranları artmasına karşın her 70 kişiden biri çatışma, afet, gıda güvensizliği, cinsel istismar, insan kaçakçılığı, zorla yerinden edilme gibi sebeplerle insani yardıma ihtiyaç duyuyor. İşte Ramazan ayı onlar için de büyük umut.
Türkiye Ramazan ayında da 100 ülkeye yardım götürdü. Araştırmalarda, Türkiye en çok insani yardım yapan ülke olduğu ortaya çıktı. 10 milyon ihtiyaç sahibine 207 milyon lira yardım ulaştırdı. İşte Ramazan ayının ruhu yardımdan, paylaşmaktan geçiyor. O nedenle Türkiye, 5 kıtaya yardım götürerek yine üzerine düşenin fazlasını yaptı. Somali, Libya, Sudan ve Çad gibi ülkelere de yardımlar ulaştı.
176 MİLYON LİRA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bir yardım paketini daha devreye aldı. Ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayrıldı. Bakanlığın açıklamasında ramazan öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahipleri, şehit yakını ve gazilere yönelik Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek ödenek gönderildiğine dikkat çekildi. Peki yardımdan kimler faydalanacak? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ulaştırılan yardımlardan, sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3'ünden az olan haneler faydalanacak.
AFGANİSTAN'DA 800 AİLEYE YARDIM
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde ihtiyaç sahibi 800 muhacir aileye ramazan paketi dağıttı. Hazret Bilal Muhacir Kampı'nda düzenlenen yardımların dağıtım programında konuşan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu sene Afganistan'a yardımlarının geçen yıla göre azalsa da gelecek senelerde artacağını söyledi. Dostluğun böyle zor günlerde kendini belli ettiğinin altını çizen Alpkıray, "Ülkemizin kurum ve kuruluşlarıyla salgının ardından Afganistan'da farklı alanlarda faaliyetlerine devam edeceğiz" dedi.
HZ. FATIMA'NIN DUASI
EY yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah'ım! Bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan yüce Allah… Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i indiren, taneyi ve çekirdeği çıkaran yüce Rabbim! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Bana borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip et.