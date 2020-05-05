Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI GELDİ!



Survivor Panorama'ya bağlanarak Nisa ile ilgili sorulan sorulara cevap vermek istedi. Nisa'nın psikolojik desteğe ihtiyacı olmadığına dikkat çeken Ilıcalı, şunları söyledi: "Biz Nisa'ya asla kızmıyoruz ama onun öyle bir korkusu var. Bana ve prodüksiyona ayıp oluyor mu diye mahcubiyet hissediyor. Nisa'nın durumu bir şeyi yapıp yapamamakla alakalı ve zorlanıyor sadece. Yarışmacıların hepsi çok iyi niyetli. Eski dönemlerdeki kadar uyanık yok burada. Masum insanlar adaya düşmüş gibi. Gerçekten hayat mücadelesi veren yarışmacılar var"