Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

Gönüllüler takımında mücadele veren Survivor Nisa, Cumartesi günü çok önemli olan dokunulmazlık yarışmasında oynamak istemediğini söyleyerek takımını zor durumda bırakmıştı. Bu oyunu kaybeden gönüllüler Pazar gününkü dokunulmazlıkta tam kişi oynayarak ünlülerle olan mücadelesini kazanmıştı. Survivor 2020'de yarışmacılar davranışlarıyla ve başarılarıyla dikkat çektiği için gerçek hayatlarına dair bilgiler de araştırılan konular arasında yerini alıyor. İşte Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Sorusunun yanıtı…
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI GELDİ!
Survivor Panorama'ya bağlanarak Nisa ile ilgili sorulan sorulara cevap vermek istedi. Nisa'nın psikolojik desteğe ihtiyacı olmadığına dikkat çeken Ilıcalı, şunları söyledi: "Biz Nisa'ya asla kızmıyoruz ama onun öyle bir korkusu var. Bana ve prodüksiyona ayıp oluyor mu diye mahcubiyet hissediyor. Nisa'nın durumu bir şeyi yapıp yapamamakla alakalı ve zorlanıyor sadece. Yarışmacıların hepsi çok iyi niyetli. Eski dönemlerdeki kadar uyanık yok burada. Masum insanlar adaya düşmüş gibi. Gerçekten hayat mücadelesi veren yarışmacılar var"