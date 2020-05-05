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    | Meteorolojiden için son dakika sağanak uyarısı | 3 Mayıs 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. tarafından yayınlanan tahminlerde ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ile Edirne ve dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Edirne hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 22°C
    Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 22°C
    Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Adana çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 24°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 21°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 23°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 17°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

    KONYA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİVAS °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 16°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 20°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 17°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 17°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 14°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 16°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 21°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN °C, 18°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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