MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Edirne hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı