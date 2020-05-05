Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.05.2020 23:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2020 23:18
    ABONE OL

    'da nde korkutan !

    'un Canik ilçesinde, büro mobilyası  imalathanesinde çıkan , ittafiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Samsun'da korkutan yangın!

    Samsun'un Canik ilçesinde, büro mobilyası imalathanesinde çıkan yangın, ittafiye ekiplerince söndürüldü.

    Canik ilçesindeki büro mobilyaları imalathanesinin 3'üncü katında saat 20.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı imalathanede mesai yapan işçiler, kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını imalathanenin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında imalathanede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Öte yandan yangın sırasında imalathaneye girmek isteyen ve sinir krizi geçiren kimliği belirsiz bir kadın ise yakınlarınca sakinleştirilip, polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.
    Haberler Yaşam Samsun'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri