İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını imalathanenin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında imalathanede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.