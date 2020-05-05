BORÇLA ALDIĞI KOYUNLARI TELEF OLDU

Hayvan sahibi Ali Doğangül, "Otlak alan olmadığından dolayı hayvanlarımı kaybettim. İzlerini takip ederek buraya kadar geldim. Hayvanların yola indiğini gördüm. Ben yetişene kadar araçlar suratlı olduğu için hayvanlarıma daldı ben yetişemedim. Yerim yoldan yaklaşık 10 kilometre yukarıda olan Yukarıdemirtaş köyünde ikamet ediyorum. Benim durumum iyi değil ben hayvanları borçla almıştım. 30 tane hayvanım telef oldu. Yetkililerin bu konu hakkında yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.