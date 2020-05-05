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    • 06.05.2020 00:40
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    'da yarış yapan 2 sürücü 30 u telef etti!

    ’da Elazığ- karayolu Malatya Caddesi’nde yarış yapan 2 otomobil sürüsüne daldı. Kazada sürücülerden biri yaralanırken 30 koyun telef oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Yarış yapan 2 otomobil koyun sürüsüne daldı!

    Elazığ'da yarış yapan 2 otomobil koyun sürüsüne daldı 30'unu telef etti.

    Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Malatya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ç.S.S. idaresindeki 23 ES 496 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 34 LB 7559 plakalı otomobil yarış yaparken, yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı

    Kazada sürücülerden biri yaralanırken 30 koyun telef oldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Telef olan koyunlar ise sahipleri tarafından kamyonete alındı.

    BORÇLA ALDIĞI KOYUNLARI TELEF OLDU
    Hayvan sahibi Ali Doğangül, "Otlak alan olmadığından dolayı hayvanlarımı kaybettim. İzlerini takip ederek buraya kadar geldim. Hayvanların yola indiğini gördüm. Ben yetişene kadar araçlar suratlı olduğu için hayvanlarıma daldı ben yetişemedim. Yerim yoldan yaklaşık 10 kilometre yukarıda olan Yukarıdemirtaş köyünde ikamet ediyorum. Benim durumum iyi değil ben hayvanları borçla almıştım. 30 tane hayvanım telef oldu. Yetkililerin bu konu hakkında yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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