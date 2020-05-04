Vefa Destek Grubu'ndan vatandaşlara evlilik yıldönümü ve doğum günü sürprizi

Vefa Destek Grubu ekipleri tüm Türkiye'de vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Dün de iki küçük kızın doğum günü ve bir çiftin evlilik yıldönümünü kutladılar... Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Adana ve Hatay'da 5 yaşındaki 2 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.



Zeliha ve Ahmet Kılıç, "Sürpriz bizi heyecanlandırdı" dedi.

Adana'nın Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylası'nda, Ali ve Emel Bülbül, kızları Zeynep'e sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pasta alamadı. Yardıma destek grubu koştu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Elif Türkoğlu'na doğum günü sürprizi yapıldı. Tekirdağ'da evlerinden çıkamayan Ahmet Kılıç (73) ve eşi Zeliha Kılıç (70), 49'uncu evlilik yıldönümlerini Vefa Sosyal Destek Grubu sayesinde pasta keserek kutladı.



Elif Türkoğlu, pastayı görünce sevince boğuldu.