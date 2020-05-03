Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.