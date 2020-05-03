Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanakların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana geleceği ve zaman zaman şiddetli olacağı öngörülüyor. Bu nedenle Meteorolojinin yayınlayacağı uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem taşıyor. İşte, il il 4 Mayıs hava durumu tahminleri...
İstanbul'da havanın pazar ve pazartesi günleri yağmurlu olacağı öngörülüyor. Salı günü ara verecek yağışların çarşamba gününden itibaren tekrar başlaması ve hafta sonuna kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden eseceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul'da haftanın ilk günü hava durumu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile güdüze il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul'da günün en yüksek sıcaklıkğının ise 13 derece olması bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Pazartesi günü iç kesimleri ve Toroslar mevkiinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Çok bulutlu 22
Erzurum: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24