Survivor Mert kimdir? Survivor Mert Öcal nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Survivor 2020'de her hafta sonu dokunulmazlık oyunları oynanıyor ve kaybeden takım içlerinden bir ismi gitmesi yönünde söylemek zorunda kalıyor. Survivor'da 3 Mayıs dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı Mert'in ismini verdi. Başarılı performanslarıyla ilgi gören Survivor Mert bacağındaki sakatlıktan dolayı oyunlara katılmamıştı. 2 Mayıs Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler kaybetmişti ve ada konseyinde ismi en çok yazılan kişi Berkan olmuştu. Survivor adasına veda edecek isim Pazartesi ve Salı günleri çıkacak eleme adaylarından sonra halk oylamasına sunularak belirlenecek.
SURVİVOR 3 MAYIS ELEME ADAYI MERT ÖCAL OLDU!
İkinci dokunulmazlık oyununu 10-5 skorla Gönüllüler kazandı. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybedince ikinci eleme adayı olarak belirleyecekleri isimde bir strateji geliştirdi. İçlerinden kimsenin gitmesi istemedikleri için bu kararı verdiklerini söylediler. Buna göre ikinci eleme adayı olan isim, her hafta SMS oylamasında birinci olan Mert olarak açıklandı.
SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.
Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.
2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.
2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.
2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.
Filmleri ve Dizileri:
2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015
2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)
2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)
2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)
2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)
2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)
2007 - Oyun Bitti (Murat) (TV Dizisi)
2006 - Rüyalarda Buluşuruz (Murat) (TV Dizisi)
2005 - Nehir (TV Dizisi)
2005 - Asla Unutma (Salih) (TV Dizisi)