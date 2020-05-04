Survivor dokunulmazlığı kim kaybetti? 3 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020'de final yaklaştıkça dokunulmazlığın önemi de daha çok artıyor. Dokunulmazlığı kazanan takım o hafta içlerinden birinin elenmesini önlemiş oluyor. SMS oyuna da bağlı olarak bu durum değişebiliyor, en yüksek oyu alan elenmekten kurtulmuş oluyor. Survivor'da 2 Mayıs Cumartesi günü Nisa'nın oynamaması Gönüllüler'i demorilize etmiş ve oyunu da uğraşsalar da kaybetmişlerdi. Bunun üzerine ada konseyinde bir kişinin ismini yazmışlar ve en fazla çıkan isim Berkan olmuştu. Dün oynanan Survivor dokunulmazlıkta da her iki takım canla başla mücadele verdi, bu kez dokunulmazlığı kim kaybetti? İşte ayrıntılar…
3 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU!
İkinci dokunulmazlık oyununu 10-5 skorla Gönüllüler kazandı. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybedince ikinci eleme adayı olarak belirleyecekleri isimde bir strateji geliştirdi. İçlerinden kimsenin gitmesi istemedikleri için bu kararı verdiklerini söylediler. Buna göre ikinci eleme adayı olan isim, her hafta SMS oylamasında birinci olan Mert olarak açıklandı.
2 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Türkiye'nin dikkat çeken yarışması Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı, önceki bölümde yapılan ada konseyinde belli oldu. 2 Mayıs Cumartesi günü Survivor 64. bölüm içerisinde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu ve dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, Survivor ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Kadın yarışmacılar arasındaki dengeyi bozmamak için Gönüllüler takımı, ada oylamasında sadece erkek yarışmacıları yazmak zorunda kaldı. Gönüllüler takımının oylamasında eleme için dört yarışmacının ismi listeyi oluşturdu. Bu isimler; Yasin, Cemal Can, Ardahan ve Berkan oldu. Bu isimler arasında ise adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
GÖREV OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2020'nin 65. bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı 1,5 milyon like alan resimlerden kazananı, yeni görevi ve ödülü açıkladı. Survivor 2020'de 3. görev oyununu kazanan takım belli oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ile Gönüllülerin tablolarını Instagram hesabından paylaştığını ve 1.5 milyon beğeni aldığını söyledi. Gönüllüler takımı, Ünlüler takımına fark atarak görev oyununu kazandı. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler takımı, havuçlu kek kazandı.