Survivor dokunulmazlığı kim kaybetti? 3 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020'de final yaklaştıkça dokunulmazlığın önemi de daha çok artıyor. Dokunulmazlığı kazanan takım o hafta içlerinden birinin elenmesini önlemiş oluyor. SMS oyuna da bağlı olarak bu durum değişebiliyor, en yüksek oyu alan elenmekten kurtulmuş oluyor. Survivor'da 2 Mayıs Cumartesi günü Nisa'nın oynamaması Gönüllüler'i demorilize etmiş ve oyunu da uğraşsalar da kaybetmişlerdi. Bunun üzerine ada konseyinde bir kişinin ismini yazmışlar ve en fazla çıkan isim Berkan olmuştu. Dün oynanan Survivor dokunulmazlıkta da her iki takım canla başla mücadele verdi, bu kez dokunulmazlığı kim kaybetti? İşte ayrıntılar…