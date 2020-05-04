Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Survivor'ın bu haftaki ilk eleme adayı Berkan olsa da henüz gidip gitmeyeceği belli değil. Diğer günlerde çıkacak eleme adaylarından en düşün SMS oyunu alan Survivor adasına veda etmek durumunda kalacak. Eski takımından Mert ile aday konseyinde gerginlik yaşayan Berkan dobra tavırları ve performansını düşürmeden daha hırslı davranışıyla oldukça dikkat çekti. İşte Survivor Berkan'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında olduğu, sevgilisinin olup olmadığı gibi daha pek çok sorunun merak edilen yanıtları…
İLK ELEME ADAYI BERKAN OLDU!
Türkiye'nin dikkat çeken yarışması Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı, önceki bölümde yapılan ada konseyinde belli oldu. 2 Mayıs Cumartesi günü Survivor 64. bölüm içerisinde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu ve dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, Survivor ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Kadın yarışmacılar arasındaki dengeyi bozmamak için Gönüllüler takımı, ada oylamasında sadece erkek yarışmacıları yazmak zorunda kaldı. Gönüllüler takımının oylamasında eleme için dört yarışmacının ismi listeyi oluşturdu. Bu isimler; Yasin, Cemal Can, Ardahan ve Berkan oldu. Bu isimler arasında ise adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
"ARKADAŞLARIMA KIZMIYORUM"
Berkan, konseyde sözü alarak açıklamalarda bulundu. Berkan, "İlk defa ismim çıkıyor. İlk defa hem ismimi gördüm hem aday seçildim. Bu beni biraz heyecanlandırdı açıkçası. Arkadaşlarımın hiçbirine kızmıyorum. Herhalde bir bildikleri vardır ki yazmışlardır" dedi.
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:
"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.