Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Survivor'ın bu haftaki ilk eleme adayı Berkan olsa da henüz gidip gitmeyeceği belli değil. Diğer günlerde çıkacak eleme adaylarından en düşün SMS oyunu alan Survivor adasına veda etmek durumunda kalacak. Eski takımından Mert ile aday konseyinde gerginlik yaşayan Berkan dobra tavırları ve performansını düşürmeden daha hırslı davranışıyla oldukça dikkat çekti. İşte Survivor Berkan'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında olduğu, sevgilisinin olup olmadığı gibi daha pek çok sorunun merak edilen yanıtları…