Arda'nın Mutfağı 3 Mayıs canlı izle! Etli ve Tavuklu Combo Fajita nasıl yapılır?

Arda'nın Mutfağı farklı lezzetlerin denenmesi ve başarılı sonuçların çıkmasıyla çok seviliyor ve tarifler deneniyor. Arda'nın Mutfağı'nda özellikle Etli ve Tavuklu Combo Fajita tarifi hafızalara kazınan lezzetlerden biri oldu. İftarda sağlıklı, doyurucu ve lezzetli menü isteyenler Arda Türkmen'in Etli ve Tavuklu Combo Fajita tarifini yapabilirler. Etli ve Tavuklu Combo Fajita nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Ayrıca eli çok lezzetli olan ve yaptığı tariflerle popüler hale gelen Arda Türkmen'in hayatına dair bilgileri de haberimizde derledik.
ETLİ VE TAVUKLU COMBO FAJİTA TARİFİ
Malzemeler:
1 dilim bütün bonfile
3 parça kemiksiz tavuk but
Etleri Marine Etmek için Malzemeler
1 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı soya sosu
2 yemek kaşığı Worcestershire sos
½ misket limon suyu
6 diş sarımsak – ince kıyılmış
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kimyon
Sebzeli Karışım için Malzemeler
Zeytinyağı
2 adet büyük boy soğan – piyazlık doğranmış
2 adet sarı biber – jülyen doğranmış
2 adet kırmızı biber – jülyen doğranmış
3 adet yeşil köy biberi – jülyen doğranmış
1-2 yemek kaşığı soya sosu
Üzeri için Malzemeler
¼ su bardağı soya sosu
½ su bardağı su
Yoğurtlu Sos için Malzemeler
4 kaşık süzme yoğurt
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 limon rendesi
Servis için Malzemeler
4 adet lavaş ekmeği
Yapılışı:
Derin bir kapta marine için olan tüm malzemeleri iyice karıştırın, ardından etleri içine koyup iyice bulayın üzerini streç filmle kaplayıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
Sebzeleri belirtilen şekilde doğrayıp hazırlayın.
Wok tavayı ocağa alın ve ısıtın, zeytinyağı ekleyip ısıtın, önce soğanları ekleyin ve hafif yumuşayınca kadar soteleyin.
Güveçleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyup ısınmaya bırakın
Soğanlar yumuşamaya başlayınca biberleri ilave edip soteleyin. soya sosu ilave edip Sebzeleri sotelemeye devam edin.
Tavayı ocağa alıp ısıtın, etleri ve tavukları arkalı önlü pişirin. Pişen etleri kesme tahtasına alın ve ince dilimler halinde kesin.
Sebzeleri fırından çıkan sıcak güveçlere bölün
Üzerlerine dilimlediğiniz et ve tavuktan koyup yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.
Soya sosu ve suyu bir kapta karıştırın.
Fırından çıkan sıcak fajitaların üzerine soya soslu sudan birer kepçe dökün.
Lavaşı tavada ısıtın ve kenara alın.
Fajitalarınızı yanında limon suyu ve kabuğu ile iyice karıştırılmış süzme yoğurtla servis edin.
ARDA TÜRKMEN KİMDİR?
1975 yılında İstanbul'da doğan Arda Türkmen 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirdi. 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.
1995 -2000 yılları arasında 350'den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yaptı. 1998 – 2000 yılları arasında Uludağ'da işletmecilik yaptı. 2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, prodüksiyon ve organizasyon işlerinde yöneticilik deneyimi oldu. 2003 yılında catering şirketi kurdu.
2008 yılında Asmalımescit'te 11 Leblon isimli restoranını açtı. Leblon Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak da biliniyor. 2010 yılında CNNTürk televizyonu için ''Arda'nın Mutfağı'' isimli yemek programını yapmaya başladı. 2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı. 2013 yılında Hürriyet pazar ekinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2014 -2015 yılları arasında TV8'de yayınlanan sunuculuğunu Burcu Esmersoy'un yaptığı "Ver Fırına" yarışmasında Emel Başdoğan ile birlikte jüri olarak yer aldı. TV8 ekranlarında Arda'nın Mutfağı'nı 6 sezon boyunca devam ettirdi. Arda Türkmen'in Arda'nın Mutfağı programı Kanal D ekranlarında devam ediyor.