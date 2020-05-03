Arda'nın Mutfağı 3 Mayıs canlı izle! Etli ve Tavuklu Combo Fajita nasıl yapılır?

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da doğan Arda Türkmen 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirdi. 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.



1995 -2000 yılları arasında 350'den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yaptı. 1998 – 2000 yılları arasında Uludağ'da işletmecilik yaptı. 2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, prodüksiyon ve organizasyon işlerinde yöneticilik deneyimi oldu. 2003 yılında catering şirketi kurdu.



2008 yılında Asmalımescit'te 11 Leblon isimli restoranını açtı. Leblon Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak da biliniyor. 2010 yılında CNNTürk televizyonu için ''Arda'nın Mutfağı'' isimli yemek programını yapmaya başladı. 2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı. 2013 yılında Hürriyet pazar ekinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı. 2014 -2015 yılları arasında TV8'de yayınlanan sunuculuğunu Burcu Esmersoy'un yaptığı "Ver Fırına" yarışmasında Emel Başdoğan ile birlikte jüri olarak yer aldı. TV8 ekranlarında Arda'nın Mutfağı'nı 6 sezon boyunca devam ettirdi. Arda Türkmen'in Arda'nın Mutfağı programı Kanal D ekranlarında devam ediyor.

