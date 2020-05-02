Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    'te Coronavirüs'ü yenen iki adaş hemşire taburcu oldu

    'te aynı hastanenin onkoloji servisinde çalışırken Coronavirüs'e yakalanan adaş 2 hemşire sağlığına kavuştu. İkisi de 11 yıllık hemşire olan ve , ve 'nden alkışlarla taburcu oldu.

    Fatma hemşireler taburcu
    Gaziantep'te aynı hastanenin onkoloji servisinde çalışırken Coronavirüs'e yakalanan adaş 2 hemşire sağlığına kavuştu. İkisi de 11 yıllık hemşire olan ve , Üniversitesi ve 'nden alkışlarla taburcu oldu. 2 çocuk annesi olan Fatma Kırat, "Hastalığı nasıl kaptığımızı anlamadık. Zor bir dönem oldu ama meslektaşlarımızın verdiği moral ve 2 çocuğumun özlemi beni ayakta tuttu. Çocuklarımı çok özledim ama bir süre daha karantinada kalacağım" dedi. Bekar olan hemşire Fatma Arslan ise "Hastanemizde uygulanan plazma tedavisi için mutlaka kan bağışında bulunacağım" diye konuştu.

    MEHMET BONCUK
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Yaşam Gaziantep'te Coronavirüs'ü yenen iki adaş hemşire taburcu oldu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri