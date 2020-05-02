Gaziantep'te aynı hastanenin onkoloji servisinde çalışırken Coronavirüs'e yakalanan adaş 2 hemşire sağlığına kavuştu. İkisi de 11 yıllık hemşire olan Fatma Kırat ve Fatma Arslan, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulaması Hastanesi'nden alkışlarla taburcu oldu. 2 çocuk annesi olan Fatma Kırat, "Hastalığı nasıl kaptığımızı anlamadık. Zor bir dönem oldu ama meslektaşlarımızın verdiği moral ve 2 çocuğumun özlemi beni ayakta tuttu. Çocuklarımı çok özledim ama bir süre daha karantinada kalacağım" dedi. Bekar olan hemşire Fatma Arslan ise "Hastanemizde uygulanan plazma tedavisi için mutlaka kan bağışında bulunacağım" diye konuştu.
MEHMET BONCUK
MEHMET BONCUK