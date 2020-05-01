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    • Yaşam
    • 01.05.2020 Gazete
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    Tedavi için ’ya gitmeyi düşünen Kazak milyarder rotayı ’a çevirdi: Türk doktorların eşi benzeri yok

    Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında aldığı önlemlerle ön plana çıkan , yurt dışındaki hastaların ilk tercihi oldu. tedavisi için 'ya gitmeye hazırlanan 50 yaşındaki Kazak , tercihini değiştirerek dün Türkiye'ye geldi.

    Türk doktorların eşi benzeri yok
    Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında aldığı önlemlerle ön plana çıkan , yurt dışındaki hastaların ilk tercihi oldu. tedavisi için 'ya gitmeye hazırlanan 50 yaşındaki Kazak , tercihini değiştirerek dün Türkiye'ye geldi.



    'ın Almatı şehrinden ambulans uçakla 'na gelen Umarov, Biruni Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



    Galimzhan Umarov daha önce farklı bir Avrupa ülkesine gittiğini anlatarak, "Araştırdım. Türkiye'deki sağlık sektörü olağanüstü. Birçok yakınım da Türkiye'de iyileşti" dedi.

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    Haberler Yaşam Tedavi için Avrupa’ya gitmeyi düşünen Kazak milyarder rotayı İstanbul’a çevirdi: Türk doktorların eşi benzeri yok
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