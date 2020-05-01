Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında aldığı önlemlerle ön plana çıkan Türkiye, yurt dışındaki hastaların ilk tercihi oldu. Kanser tedavisi için Avrupa'ya gitmeye hazırlanan 50 yaşındaki Kazak iş adamı Galimzhan Umarov, tercihini değiştirerek dün Türkiye'ye geldi.
Kazakistan'ın Almatı şehrinden ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Umarov, Biruni Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Galimzhan Umarov daha önce farklı bir Avrupa ülkesine gittiğini anlatarak, "Araştırdım. Türkiye'deki sağlık sektörü olağanüstü. Birçok yakınım da Türkiye'de iyileşti" dedi.
Kazakistan'ın Almatı şehrinden ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Umarov, Biruni Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Galimzhan Umarov daha önce farklı bir Avrupa ülkesine gittiğini anlatarak, "Araştırdım. Türkiye'deki sağlık sektörü olağanüstü. Birçok yakınım da Türkiye'de iyileşti" dedi.