Ordu Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında geliştirdiği 'Aircor52 Dezenfekte Tüneli'ni yeniden tasarlayarak hizmete sundu. Tünelde, 360 derece döner kol sayesinde insanlarda dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakılmıyor. Ayrıca tünel her bir dezenfeksiyondan sonra kabin ve kapsülü kendi kendine temizliyor.
Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Dünyanın dört bir köşesinden talepte bulunuyorlar. Öncelikle bu ürünü Türkiye'mizin kullanımına sunacağız" diye konuştu.
Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Dünyanın dört bir köşesinden talepte bulunuyorlar. Öncelikle bu ürünü Türkiye'mizin kullanımına sunacağız" diye konuştu.