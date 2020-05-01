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    • Yaşam
    • 01.05.2020 Gazete
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    'da 'Aircor52 'ni yeniden tasarlanarak hizmete sunuldu

    , Covid-19 ile mücadele kapsamında geliştirdiği 'Aircor52 'ni yeniden tasarlayarak hizmete sundu. Tünelde, 360 derece döner kol sayesinde insanlarda dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakılmıyor. Ayrıca tünel her bir dezenfeksiyondan sonra kabin ve kapsülü kendi kendine temizliyor.

    Hijyen tüneli
    Ordu Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında geliştirdiği 'Aircor52 'ni yeniden tasarlayarak hizmete sundu. Tünelde, 360 derece döner kol sayesinde insanlarda dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakılmıyor. Ayrıca tünel her bir dezenfeksiyondan sonra kabin ve kapsülü kendi kendine temizliyor.



    Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Dünyanın dört bir köşesinden talepte bulunuyorlar. Öncelikle bu ürünü 'mizin kullanımına sunacağız" diye konuştu.
    Haberler Yaşam Ordu'da 'Aircor52 Dezenfekte Tüneli'ni yeniden tasarlanarak hizmete sunuldu
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